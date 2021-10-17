شاهد: عاصفة رملية تضرب مدينة كامبو جراندي في البرازيل



وبحسب المعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية، جاءت العاصفة الترابية في ساو باولو بعد أسابيع من الجفاف الشديد في مختلف بلديات الولاية وتفاقمت بسبب الرياح العاتية، فيما دعت السلطات السكان إلى الحذر والامتناع عن قيادة السيارات والبقاء في منازلهم لضمان سلامتهم.





وبحسب المعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية، جاءت العاصفة الترابية في ساو باولو بعد أسابيع من الجفاف الشديد في مختلف بلديات الولاية وتفاقمت بسبب الرياح العاتية، فيما دعت السلطات السكان إلى الحذر والامتناع عن قيادة السيارات والبقاء في منازلهم لضمان سلامتهم.

رام الله - دنيا الوطنضربت عاصفة رملية، اليوم الأحد، مدينة كامبو جراندي في البرازيل متسببةً بانعدام الرؤية وتلوث كبيرفي الهواء.وكانت عاصفة رملية ضخمة ضربت في أيلول / سبتمبر الماضي، مناطق في ولاية ساو باولو شرقي البرازيل وتسببت بانعدام الرؤية وشلل في حركة المواصلات.