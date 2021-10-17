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سوريا: محاولة اغتيال لعضو مجلس محافظة القنيطرة

سوريا: محاولة اغتيال لعضو مجلس محافظة القنيطرة
سيارة عضو مجلس محافظة القنطيرة المدمرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأحد، بأن"مجهولين" حاولوا اغتيال عضو لجنة المصالحة بالقنيطرة بعبوة ناسفة وضعت بسيارته، إلا أن وحدات الهندسة بالجيش السوري فجرتها عن بعد، دون وقوع إصابات.

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن وحدات الهندسة قامت عن بعد بتفجير العبوة الناسفة التي كانت مزروعة بسيارة عضو مجلس محافظة القنيطرة، عبد الله شريدة، في بلدة قصيبة بريف القنيطرة الجنوبي، واقتصر تدميرها على الأضرار المادية فقط.

الجدير ذكره، أن هذه المحاولة تعد الرابعة من نوعها لاغتيال الشريدة من قبل "المجهولين".

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