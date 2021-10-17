دولي

أردوغان: علاقات بلادنا مع الدول الإفريقية "استراتيجية"

أردوغان: علاقات بلادنا مع الدول الإفريقية "استراتيجية"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن العلاقات التي تربط تركيا بالدول الإفريقية "استراتيجية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي باسطنبول قبيل قيامه بجولة إفريقية تشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا خلال الفترة بين 17 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال أردوغان: "تبرز تركيا كشريك إستراتيجي للدول الإفريقية مع تجاوز حجم تجارتنا 25 مليار دولار بنهاية 2020". بحسب وكالة "الأناضول".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه أدى 38 زيارة إلى 28 دولة إفريقية حتى اليوم كرئيس للوزراء ورئيس للجمهورية.

وعن زيارته لتوغو وأنغولا أكد الرئيس التركي أنّها تتمتع بأهمية خاصة كونها الأولى رسميا على مستوى رئاسة الجمهورية.

وشدد أردوغان على أنّ بلاده تواصل تعزيز التقارب مع القارة الإفريقية في كافة المجالات

وأضاف:" لا ننظر أبدا إلى علاقات التعاون مع الدول الإفريقية على أنها قصيرة الأمد وفي خدمة مصالحنا"

كما أشار الرئيس التركي، إلى تقديم بلاده معدات ومستلزمات طبية، لـ 159 دولة و12 مؤسسة دولية من أجل مساعدتها في مكافحة وباء كورونا.

وجدد أردوغان تعهد تركيا ببذل ما بوسعها لتقديم لقاحها المحلي "توركوفاك" كدعمٍ لكافة الدول التي بحاجة الى اللقاحات، عند جهوزه.

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