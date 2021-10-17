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العراق: الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية

العراق: الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، أمس السبت، الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الاقتراع، لافتةً إلى أن النتائج الكاملة متاحة بالموقع الرسمي للمفوضية.

وأكد رئيس المفوضية عدنان جليل خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء السبت،  أن النتائج الأولية للانتخابات ليست نهائية، مشيرًا إلى إمكانية الطعن فيها، وفق ما نقل موقع (العربية نت).

وأشار جليل إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 43%، مبينًا أن مجموع من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات تجاوز 9.6 مليون ناخب.

وشدد جليل على أن المفوضية لم تتأثر بأي صراع سياسي، وأنها ملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.

وأظهرت النتائج الأولية حصول التيار الصدري على 73 مقعدًا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدًا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدًا

يشار إلى أن النتائج التي أعلنتها المفوضية، الأسبوع الماضي، قد لاقت اعتراضات من عدة قوى سياسية أعلنت رفضها لتلك النتائج، بينها ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وتحالف الفتح والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق.

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