النائب عن (حزب الله) حسن فضل الله يتوعد بمحاسبة "مجرمي الطيونة"
أكد النائب عن (حزب الله)، حسن فضل الله، اليوم الأحد، أن ما اقترفه "المجرمون" في الطيونة مجزرة سيكون لها تداعياتها الكبيرة.
وقال فضل الله: "لم نعتد أن نترك دمنا على الأرض ونعرف كيف ندافع عنه". وفقاً لما ذكرته "سبوتنيك".
وأردف: "سنواجه هذا العدوان الإجرامي بما لا يدع هؤلاء ينخدعون كثيرا بعنترياتهم وبخطابهم الاستفزازي"، وأضاف: "حصلنا على التزامات من الأجهزة الأمنية وأبلغتنا بأن كل شيء على ما يرام".
وأضاف: "المطلوب محاسبة من حرض وخطط وقرر نشر المجموعات وأطلق النار وصولا إلى أعلى مسؤول".
وختم بالقول: "منذ أكثر من سنة تردنا معطيات أنهم يحضرون لفتنة ويتباهون أمام السفارة الأمريكية والسعودية".
وأردف: "سنواجه هذا العدوان الإجرامي بما لا يدع هؤلاء ينخدعون كثيرا بعنترياتهم وبخطابهم الاستفزازي"، وأضاف: "حصلنا على التزامات من الأجهزة الأمنية وأبلغتنا بأن كل شيء على ما يرام".
وأضاف: "المطلوب محاسبة من حرض وخطط وقرر نشر المجموعات وأطلق النار وصولا إلى أعلى مسؤول".
وختم بالقول: "منذ أكثر من سنة تردنا معطيات أنهم يحضرون لفتنة ويتباهون أمام السفارة الأمريكية والسعودية".
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