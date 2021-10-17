النائب عن (حزب الله) حسن فضل الله يتوعد بمحاسبة "مجرمي الطيونة"

وقال فضل الله: "لم نعتد أن نترك دمنا على الأرض ونعرف كيف ندافع عنه". وفقاً لما ذكرته "سبوتنيك".



وأردف: "سنواجه هذا العدوان الإجرامي بما لا يدع هؤلاء ينخدعون كثيرا بعنترياتهم وبخطابهم الاستفزازي"، وأضاف: "حصلنا على التزامات من الأجهزة الأمنية وأبلغتنا بأن كل شيء على ما يرام".



وأضاف: "المطلوب محاسبة من حرض وخطط وقرر نشر المجموعات وأطلق النار وصولا إلى أعلى مسؤول".



وختم بالقول: "منذ أكثر من سنة تردنا معطيات أنهم يحضرون لفتنة ويتباهون أمام السفارة الأمريكية والسعودية".





رام الله - دنيا الوطنأكد النائب عن (حزب الله)، حسن فضل الله، اليوم الأحد، أن ما اقترفه "المجرمون" في الطيونة مجزرة سيكون لها تداعياتها الكبيرة.