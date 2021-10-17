شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تنعى الروائية ليلى الأطرش

وزارة الثقافة تنعى الروائية ليلى الأطرش
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة الثقافة في بيان لها اليوم الأحد، الكاتبة والروائية ليلى الأطرش، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 78 عامًا.

وقال وزير الثقافة الدكتورعاطف أبوسيف: إنه برحيل الأطرش خسرت الثقافة الفلسطينية والعربية قامة أدبية مهمة، وعلمًا من أعلامها ورمزًا من رموز الإبداع والعطاء، حيث كان للراحلة دور بارز ومساهمة فاعلة في إثراء المخزون الأدبي الفلسطيني والأردني والعربي.

وأضاف أبو سيف أن الكاتبة والروائية الصديقة المبدعة ليلى الأطرش كرّست وقتها وفعلها الإبداعي من أجل قضايا وهموم الناس البسطاء، وكانت لغتها على تماس مع مشاعرهم وهمومهم، ولم تغفل أهمية وضرورة قضايا المرأة العربية التي أعطتها مساحة خاصة في برامجها الإعلامية والروائية.

وقال: إن الراحلة الكبيرة لم تغفل الواقع الفلسطيني وتحديدًا القدس في أعمالها، حيث أفردت مساحة روائية خاصة من أجل القدس استعرضت من خلالها واقعها وواقع الاحتلال الذي يحاول دائمًا طمس ومحو ملامحها العربية الفلسطينية، ورصدت معاناة شعبنا في المدينة المقدسة، من خلال روايتها المعروفة "ترانيم الغواية"،و"تشرق غربا" في بداية مبكرة.

وأشار أبو سيف إلى أن الراحلة الكبيرة كانت على تماس وحضور دائم مع فعاليات وزارة الثقافة؛ سواء من خلال مشاركتها في لجان التحكيم الخاصة بالوزارة أو من خلال حضورها ومشاركتها في الملتقيات الأدبية والثقافية التي كانت تنظمها وزارة الثقافة الفلسطينية.

يذكر أن الأطرش التي ولدت في مدينة بيت ساحور العام 1943، أصدرت ما يقارب 11 رواية و4 مسرحيات وجزءًا من السيرة الذاتية، وأسهمت في إطلاق مشروع "مكتبة الأسرة" و"القراءة للجميع" في الأردن في العام 2007، ونالت برامجها الأدبية والاجتماعية عدة جوائز في مهرجانات الإذاعة والتلفزيون.وتُرجمت أعمالها الأدبية إلى عدد من اللغات، ودرِسَ بعضها في جامعات أردنية وعربية وفرنسية وأميركية.

اختيرت ضمن قلة من الكاتبات اللواتي أثّرن في مجتمعاتهن، في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2015، وكذلك اختيارها كعضو في لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

كما حصلت الراحلة على عدة جوائز عربية وعالمية، حيث منحتها وزارة الثقافة الفلسطينية"جائزة فلسطين في الآداب"العام 2017. واختيرت روايتها "ترانيم الغواية" التي تتحدث عن مدينة القدس ضمن اللائحة الطويلة لجائزة البوكر العربي عام 2016.

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