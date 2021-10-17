الشرطة تعتقل شاباً حطم تماثيل الأسود على دوار المنارة برام الله



وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بتحطيم أجزاء من مجسمات الأسود بدوار المنارة.

















رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، القبض على شاب قام بتحطيم وتكسير رأسي تماثيل الأسود على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.وقال لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، في تصريح صحفي: "إن شخصاً قام بالاعتداء على الأسود في دوار المنارة، وتحطيم وتكسير راسين من الأسود الصغيرة".وأضاف ارزيقات: "إن قوة من الشرطة قامت على الفور بالقبض عليه، ومنعته من تحطيم وتكسير باقي الأسود وسط المدينة"، مؤكداً أنه تم التحفظ على الشخص من أجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة".