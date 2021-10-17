أبو العسل يؤكد على قوة ومتانة العلاقات الفلسطينية الهندية





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أبو العسل بالسفير الهندي في فلسطين "مكل اريا" في مقر المحافظة صباح اليوم الاحد, واطلع المحافظ السفير "اريا" على الأوضاع في المحافظة وعلى طبيعة الإجراءات والممارسات التي تمارس دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في الاغوار من مصادرة للأرضي وهدم للبيوت وعزل للمنطقة.





وبيّن ابو العسل ان دولة الاحتلال من خلال إجراءاتها وممارساتها تسعى لخلق لتغيير الواقع وتغذية العنف واطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية>





وجدد السفير الهندي دعم بلاده للشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل حقوقه مشيدا بالتعاون القائم بين البلدين والعلاقات بين فلسطين والهند.





رام الله - دنيا الوطنأكد جهاد أبو العسل محافظ اريحا والاغوار على قوة ومتانة العلاقات الفلسطينية الهندية مشيدا بالموقف السياسي الهندي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.