شؤون فلسطينية

شاهد: الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس

شاهد: الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
انتهت مصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع بلدية الفخاري وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية من خلال البنك الإسلامي للتنمية من تنفيذ مشروع " انشاء شبكة صرف صحي في الحي الأوربي بالفخاري شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشمل هذا المشروع تركيب شبكات صرف صحي بطول 3.5 كيلو متر، إضافة الى 300 وصلة منزلية.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع أدى الى انهاء  المعاناة الكبيرة لسكان الحي الأوربي نتيجة لعدم وجود شبكة لمياه الصرف الصحي واعتمادهم على الحفر الامتصاصية، التي باتت تشكل خطراً كبيراً على بيئة وسكان تلك المنطقة ،بسبب طفح تلك الحفر بشكل مستمر، مما يؤدي الى تكون المكاره الصحية التي تضر بالبيئة والسكان بالإضافة الى الانهيارات المستمرة لتلك الحفر.





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