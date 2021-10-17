باكستان: مصرع 7 من أفراد أسرة جراء حريق منزل شرق البلاد







رام الله - دنيا الوطننشب حريق شرق دولة الباكستان، اليوم الأحد، وأسفر عن مصرع سبعة من أفراد أسرة واحدة، وفق ما أفاد مسؤول إنقاذ.وقال حسين ميان، رئيس خدمة الإنقاذ: "إن الحريق اندلع في منزل بحي علي بور بمنطقة مظفر غرة في إقليم البنجاب"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف ميان، أن رجال الإطفاء انتشلوا جثث متفحمة لرجل يبلغ من العمر 65 عاما وامرأتين يتراوح عمراهما بين 35 و 19 عاما، وثلاثة صبية تتراوح أعمارهم بين 3 و 10 و 12 عاما، وطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين.ولفت إلى أنه تم إرسال الجثث للتشريح وفحصها من قبل الطب الشرعي.من جانبها، قالت الشرطة إنه يجري التحقيق في سبب الحريق، ويريد المحققون معرفة سبب عدم استيقاظ أي من أفراد الأسرة عندما اندلع الحريق.