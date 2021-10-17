الجبهة الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعاتها بوزير المخابرات المصري

رام الله - دنيا الوطنتحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر عن الزيارات التي أجراها وفد الجبهة إلى القاهرة، موضحًا أن الزيارة شملت لقاء مهم جدًا مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، وتناول العديد من الملفات.وأضاف مزهر، "كنا أكثر وضوحًا في التعبير عن هموم شعبنا والرد المصري كان إيجابيًا سياسيًا واجتماعيًا".وأشار مزهر خلال حديثه عبر إذاعة (الشعب) إلى أن موضوع ملف الوحدة الفلسطينية تمت مناقشته، والجبهة قدمت رؤية شاملة وواضحة لإنهاء ملف الانقسام، والأشقاء المصريين طلبوا تقديم أفكار لخرق جدار الانقسام، مؤكًا على أنه يجب إعطاء الأولوية لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.وأوضح: "أكد وزير المخابرات المصرية استعدادًا لتذليل العقبات، وهناك وعد من الأشقاء بمصر ببشائر وتسهيلات تخفف المعاناة عن أهلنا في غزة خلال أسابيع"، مضيفًا: "طلبنا من الجانب المصري تزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي من المحطة في العريش الرئيسية من أجل تخفيف معاناة الكهرباء في القطاع".وأشار إلى أن الجبهة أجرت جولة عربية شملت سوريا ولبنان أكدنا خلالها دعمنا للاشقاء السوريين وناقشنا أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، مطالبًا منظمة التحرير الفلسطينية بالعامل اكثر وتأخذ دورها تجاه اهالينا في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، الذين يعيشون حياة إنسانية وحياتية بائسة ومريرة.