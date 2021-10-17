روسيا تسجل رابع قفزة غير مسبوقة على التوالي بإصابات (كورونا)



وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها (34303) إصابات جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل (33208) إصابات أمس السبت و(32196) إصابة الجمعة و(31299) إصابة الخميس، وفق (روسيا اليوم).



ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6740 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3323 حالة) ومقاطعة موسكو (2759 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع (997) حالة وفاة جديدة، مقابل (1002) وفاتين أمس، ما كان أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.



وتعافى (18717) مريضا في البلاد، منذ أمس، من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه كورونا.



وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و(992687) إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، منها (223312) حالة وفاة وسبعة ملايين و624 حالة شفاء.



وتلقى أكثر من 51 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 47.5 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.





رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بوباء (كورونا) في روسيا لأكثر من 34 ألف حالة جديدة للعدوى في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في رابع قفزة قياسية غير مسبوقة على التوالي.