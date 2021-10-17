شؤون فلسطينية

مطالبات بضرورة فرض جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة "أسرى ما قبل أوسلو"

مطالبات بضرورة فرض جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة "أسرى ما قبل أوسلو"
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة تفعيل وتكثيف أدوات المساءلة والمحاسبة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وما تقترفه من انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وقال في بيان صادر عن الهيئة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن غياب المحاسبة الدولية والحقوقية تعتبر من العوامل الأساسية التي تشجع الاحتلال على التمادي في جرائمها ضد الأسرى.

وأكد أبو بكر، "أن هيئة الأسرى ستواصل خطواتها وجهودها الحثيثة لحشد الرأي العام العربي والدولي وفضح الإجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات أمام المحافل واللجان والمؤسسات الدولية وعبر وسائل الإعلام والمنابر المختلفة، لتعرية الاحتلال ووقف جرائمه تجاه أبناء حركتنا الأسيرة".

 ودعا ابو بكر، للتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين ، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، وأن الأمن والسلام العادل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات واحتجاز آلاف الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.

وشدد "على ضرورة العمل الجاد للإفراج عن الأسرى القدامى ما قبل أوسلو " أسرى الدفعة الرابعة"، والبالغ عددهم 25 أسيرا، منهم من مضى على اعتقاله قرابة الأربعون عاما، وهم ينتظرون فجر الحرية ورؤية السماء بلا شبك وأن يجلسوا على موائد طعام عائلاتهم ".

وقال، "هؤلاء المناضلين هم "ايقونات للنضال الفلسطيني" كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم في سجونها، وها هي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم دون تحرك إنساني أو دولي حقيقي لإطلاق سراحهم".

أسرى ما قبل أوسلو في سجون الاحتلال الإسرائيلي:



الرقم

الإسمتاريخ الإعتقالالمنطقة
1.       كريم يوسف فضل يونس6/1/1983مناطق 48
2.       ماهر عبداللطيف عبدالقادر يونس18/1/1983مناطق 48
3.       محمد احمد عبدالحميد الطوس6/10/1985الخليل
4.       إبراهيم نايف حمدان أبومخ24/3/1986مناطق 48
5.       وليد نمر أسعد دقة25/3/1986من مناطق 48
6.       إبراهيم عبدالرازق أحمد بيادسة26/3/1986مناطق 48
7.       أحمد على حسين أبو جابر8/7/1986مناطق 48
8.       سمير إبراهيم محمود أبونعمة20/10/1986يسكن القدس "وهوية ضفة"
9.       محمد عادل حسن داوود8/12/1987قلقيلية
10.   بشير عبدالله كامل الخطيب1/1/1988مناطق 48
11.   محمود سالم سليمان أبوخربيش11/3/1988أريحا
12.   جمعة إبراهيم جمعة آدم31/10/1988رام الله
13.   رائد محمد شريف السعدى28/8/1989جنين

أخبار ذات صلة

وزارة الثقافة تنعى الروائية ليلى الأطرش

وزارة الثقافة تنعى الروائية ليلى الأطرش

المطران حنا: المسيحيون في فلسطين يتعرضون لمؤامرات هادفة لاقتلاعهم من أصالتهم المشرقية

المطران حنا: المسيحيون في فلسطين يتعرضون لمؤامرات هادفة لاقتلاعهم من أصالتهم المشرقية

الشرطة تعتقل شاباً حطم تماثيل الأسود على دوار المنارة برام الله

الشرطة تعتقل شاباً حطم تماثيل الأسود على دوار المنارة برام الله

شاهد: الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس

شاهد: الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس

الجبهة الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعاتها بوزير المخابرات المصري

الجبهة الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعاتها بوزير المخابرات المصري

مزهر: اغتيال &#34;زئيفي&#34; أكد قدرة الجبهة على فرض قواعد اشتباك جديدة

مزهر: اغتيال "زئيفي" أكد قدرة الجبهة على فرض قواعد اشتباك جديدة

مهجة القدس: تدهور الحالة الصحية للأسيرين محمد عامودي وحسني عيسى

مهجة القدس: تدهور الحالة الصحية للأسيرين محمد عامودي وحسني عيسى

انخفاض معدلات إصابات ووفيات (كورونا) في فلسطين

انخفاض معدلات إصابات ووفيات (كورونا) في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تنعى الروائية ليلى الأطرش

وزارة الثقافة تنعى الروائية ليلى الأطرش

المطران حنا: المسيحيون في فلسطين يتعرضون لمؤامرات هادفة لاقتلاعهم من أصالتهم المشرقية

المطران حنا: المسيحيون في فلسطين يتعرضون لمؤامرات هادفة لاقتلاعهم من أصالتهم المشرقية

شاهد: الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس

شاهد: الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس

مطالبات بضرورة فرض جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة &#34;أسرى ما قبل أوسلو&#34;

مطالبات بضرورة فرض جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة "أسرى ما قبل أوسلو"

مهجة القدس: تدهور الحالة الصحية للأسيرين محمد عامودي وحسني عيسى

مهجة القدس: تدهور الحالة الصحية للأسيرين محمد عامودي وحسني عيسى

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الإعلام الرسمي الفلسطيني محارب من (فيسبوك)

"العربية الفلسطينية": الإعلام الرسمي الفلسطيني محارب من (فيسبوك)

&#34;الديمقراطية&#34;: مجلس عزاء بدمشق في وداع عضو اللجنة المركزية عبد الحميد أبو جياب

"الديمقراطية": مجلس عزاء بدمشق في وداع عضو اللجنة المركزية عبد الحميد أبو جياب

حماس: شروع الاحتلال بإنشاء محطة مواصلات قرب نابلس جريمة وعدوان صهيوني جديد على شعبنا

حماس: شروع الاحتلال بإنشاء محطة مواصلات قرب نابلس جريمة وعدوان صهيوني جديد على شعبنا

منوعات

شاهد: منى واصف تثير الجدل بترويجها لمسلسل &#34;الهيبة جبل&#34;

شاهد: منى واصف تثير الجدل بترويجها لمسلسل "الهيبة جبل"

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة لجمهوره بإعلان غير متوقع

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة لجمهوره بإعلان غير متوقع

روان بن حسين تحرج نفسها بعد ردها على فيديو محرج جمعها بسعد لمجرد

روان بن حسين تحرج نفسها بعد ردها على فيديو محرج جمعها بسعد لمجرد

ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

شاهد: أحمد بدير يثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياته الشخصية

شاهد: أحمد بدير يثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياته الشخصية

شاهد: نوال الكويتية تقلد عمرو دياب وأحلام.. ماذا فعلت؟

شاهد: نوال الكويتية تقلد عمرو دياب وأحلام.. ماذا فعلت؟

شاهد: تامر حسني يحدث ضجة باستجابته لمطلب سيدة مصرية

شاهد: تامر حسني يحدث ضجة باستجابته لمطلب سيدة مصرية

شاهد: الجمهور يهاجم علا رشدي بسبب قصة شعرها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم علا رشدي بسبب قصة شعرها الجريئة

شاهد: دانا حمدان تخرج عن صمتها وتوضح سبب هجومها على بعض الفنانات

شاهد: دانا حمدان تخرج عن صمتها وتوضح سبب هجومها على بعض الفنانات

شاهد: عمرو دياب &#34;تراند&#34; على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34; بسبب عنوان أغنيته الجديدة

شاهد: عمرو دياب "تراند" على الـ"سوشيال ميديا" بسبب عنوان أغنيته الجديدة

عربي

وزير الدفاع اللبناني: القوى الأمنية منتشرة في بيروت وما حدث لن يتكرر

وزير الدفاع اللبناني: القوى الأمنية منتشرة في بيروت وما حدث لن يتكرر

الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ(كورونا) في مصر

الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ(كورونا) في مصر

المركز العربي ينظّم ندوة بعنوان &#34;حال العلوم السياسية والعلاقات الدولية العربية

المركز العربي ينظّم ندوة بعنوان "حال العلوم السياسية والعلاقات الدولية العربية

السودان: متظاهرون مؤيدون للجيش يطالبون بحل الحكومة

السودان: متظاهرون مؤيدون للجيش يطالبون بحل الحكومة