مطالبات بضرورة فرض جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة "أسرى ما قبل أوسلو"

الرقم



الإسم تاريخ الإعتقال المنطقة 1. كريم يوسف فضل يونس 6/1/1983 مناطق 48 2. ماهر عبداللطيف عبدالقادر يونس 18/1/1983 مناطق 48 3. محمد احمد عبدالحميد الطوس 6/10/1985 الخليل 4. إبراهيم نايف حمدان أبومخ 24/3/1986 مناطق 48 5. وليد نمر أسعد دقة 25/3/1986 من مناطق 48 6. إبراهيم عبدالرازق أحمد بيادسة 26/3/1986 مناطق 48 7. أحمد على حسين أبو جابر 8/7/1986 مناطق 48 8. سمير إبراهيم محمود أبونعمة 20/10/1986 يسكن القدس "وهوية ضفة" 9. محمد عادل حسن داوود 8/12/1987 قلقيلية 10. بشير عبدالله كامل الخطيب 1/1/1988 مناطق 48 11. محمود سالم سليمان أبوخربيش 11/3/1988 أريحا 12. جمعة إبراهيم جمعة آدم 31/10/1988 رام الله 13. رائد محمد شريف السعدى 28/8/1989 جنين

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة تفعيل وتكثيف أدوات المساءلة والمحاسبة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وما تقترفه من انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.وقال في بيان صادر عن الهيئة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن غياب المحاسبة الدولية والحقوقية تعتبر من العوامل الأساسية التي تشجع الاحتلال على التمادي في جرائمها ضد الأسرى.وأكد أبو بكر، "أن هيئة الأسرى ستواصل خطواتها وجهودها الحثيثة لحشد الرأي العام العربي والدولي وفضح الإجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات أمام المحافل واللجان والمؤسسات الدولية وعبر وسائل الإعلام والمنابر المختلفة، لتعرية الاحتلال ووقف جرائمه تجاه أبناء حركتنا الأسيرة".ودعا ابو بكر، للتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين ، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، وأن الأمن والسلام العادل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات واحتجاز آلاف الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.وشدد "على ضرورة العمل الجاد للإفراج عن الأسرى القدامى ما قبل أوسلو " أسرى الدفعة الرابعة"، والبالغ عددهم 25 أسيرا، منهم من مضى على اعتقاله قرابة الأربعون عاما، وهم ينتظرون فجر الحرية ورؤية السماء بلا شبك وأن يجلسوا على موائد طعام عائلاتهم ".وقال، "هؤلاء المناضلين هم "ايقونات للنضال الفلسطيني" كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم في سجونها، وها هي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم دون تحرك إنساني أو دولي حقيقي لإطلاق سراحهم".أسرى ما قبل أوسلو في سجون الاحتلال الإسرائيلي: