مطالبات بضرورة فرض جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة "أسرى ما قبل أوسلو"
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة تفعيل وتكثيف أدوات المساءلة والمحاسبة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وما تقترفه من انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقال في بيان صادر عن الهيئة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن غياب المحاسبة الدولية والحقوقية تعتبر من العوامل الأساسية التي تشجع الاحتلال على التمادي في جرائمها ضد الأسرى.
وأكد أبو بكر، "أن هيئة الأسرى ستواصل خطواتها وجهودها الحثيثة لحشد الرأي العام العربي والدولي وفضح الإجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات أمام المحافل واللجان والمؤسسات الدولية وعبر وسائل الإعلام والمنابر المختلفة، لتعرية الاحتلال ووقف جرائمه تجاه أبناء حركتنا الأسيرة".
ودعا ابو بكر، للتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين ، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، وأن الأمن والسلام العادل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات واحتجاز آلاف الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.
وشدد "على ضرورة العمل الجاد للإفراج عن الأسرى القدامى ما قبل أوسلو " أسرى الدفعة الرابعة"، والبالغ عددهم 25 أسيرا، منهم من مضى على اعتقاله قرابة الأربعون عاما، وهم ينتظرون فجر الحرية ورؤية السماء بلا شبك وأن يجلسوا على موائد طعام عائلاتهم ".
وقال، "هؤلاء المناضلين هم "ايقونات للنضال الفلسطيني" كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم في سجونها، وها هي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم دون تحرك إنساني أو دولي حقيقي لإطلاق سراحهم".
أسرى ما قبل أوسلو في سجون الاحتلال الإسرائيلي:
|الرقم
|الإسم
|تاريخ الإعتقال
|المنطقة
|1.
|كريم يوسف فضل يونس
|6/1/1983
|مناطق 48
|2.
|ماهر عبداللطيف عبدالقادر يونس
|18/1/1983
|مناطق 48
|3.
|محمد احمد عبدالحميد الطوس
|6/10/1985
|الخليل
|4.
|إبراهيم نايف حمدان أبومخ
|24/3/1986
|مناطق 48
|5.
|وليد نمر أسعد دقة
|25/3/1986
|من مناطق 48
|6.
|إبراهيم عبدالرازق أحمد بيادسة
|26/3/1986
|مناطق 48
|7.
|أحمد على حسين أبو جابر
|8/7/1986
|مناطق 48
|8.
|سمير إبراهيم محمود أبونعمة
|20/10/1986
|يسكن القدس "وهوية ضفة"
|9.
|محمد عادل حسن داوود
|8/12/1987
|قلقيلية
|10.
|بشير عبدالله كامل الخطيب
|1/1/1988
|مناطق 48
|11.
|محمود سالم سليمان أبوخربيش
|11/3/1988
|أريحا
|12.
|جمعة إبراهيم جمعة آدم
|31/10/1988
|رام الله
|13.
|رائد محمد شريف السعدى
|28/8/1989
|جنين
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