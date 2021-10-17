مهجة القدس: تدهور الحالة الصحية للأسيرين محمد عامودي وحسني عيسى

رام الله - دنيا الوطنأكدت مهجة القدس، على تدهور الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام والماء محمد عامودي وحسني عيسى، في ظل تجاهل إدارة مصلحة السجون الصهيونية خطورة حالتهما.وأفادت في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، بأن رفاق الأسيرين داخل سجون الاحتلال يجبرانهما على تناول قليل من الماء.يشار إلى أن الأسيرين محمد عامودي وحسني عيسى شرعا في إضراب مفتوح عن الطعام والماء منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك رفضًا للإجراءات القمعية والعقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي عقب عملية نفق الحرية في سجن جلبوع.