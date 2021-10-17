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الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ(كورونا) في مصر

الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ(كورونا) في مصر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا) بوزارة الصحة المصرية، أن ذروة الموجة الرابعة لـ(كوفيد-19) في مصر، من المتوقع أن تكون بنهاية الأسبوع الجاري.

وأكد النادي أن هناك ارتفاعا ملحوظا في إصابات (كورونا)، ولكنه مقارنة بعدد السكان لا يدعو للقلق، وإنما يدعو لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس، وفق (روسيا اليوم).

وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا): " إن الموجة الرابعة لفيروس التاجي تختلف عن الموجات السابقة من حيث أعداد المصابين وكذلك معدل الوفيات"، مشيرا إلى أن معدل الوفيات من المقرر أن ينخفض بسبب التطعيمات التي تسير على وتيرة منتظمة، ونأمل أن نطعم 45% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأضاف النادي، أن هناك فئات ستحصل على الجرعة الثالثة للقاح (كورونا) بالفعل، وهناك دراسة لإعطاء جرعة ثالثة لكل المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا منذ عام، ولكن ليست في الأولوية هذه المرحلة، ولكن الفئات المقرر تطعيمها بالجرعة الثالثة هم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان المصرية عن ارتفاع معدلات الشفاء من وباء (كورونا) داخل مستشفيات وزارة الصحة، جاء ذلك بعد إعلان الوزارة خروج 855 متعافياً من كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، وبحسب لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في مصر إلى (268210) أشخاص حتى اليوم.

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