"العربية الفلسطينية": الإعلام الرسمي الفلسطيني محارب من (فيسبوك)

وقال في تصريحاته صباح اليوم:" إن إدارة فيس بوك تتعمد بحذف المحتوى الفلسطيني بأوامر من الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا :" لتثبيط الرواية الفلسطينية التي تعكس حجم العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة ، و الضفة و غزة"، مشددا على أن الإعلام الرسمي نجح في انتزاع قرار منظمة أممية " اليونسكو" بدورتها الأخيرة يدين الاحتلال الإسرائيلي، و يعتبر إسرائيل دولة محتلة للشعب الفلسطيني و مدنه، مؤكدا أن العالم أدرك أن الإرهاب سببه الاحتلال .





وندد رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية بالوسطى، بحذف إدارة فيس بوك صفحة قناة عودة الفضائية للمرة الثانية على التوالي، مطالبا بفتح تحقيق أممي ، و محاسبة إدارة فيس بوك، مؤكدا أن ما حدث يدخل في إطار الجرائم الإلكترونية.

رام الله - دنيا الوطنكشف الصحفي، رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى، وسط قطاع غزة، عن مخطط صهيوني بممارسة المضايقات على الصحفيين الفلسطينيين، و وسائل الإعلام الرسمي، مضيفا :" و محاربتها بحظر أو حذف صفحاتها، و المحتوى الفلسطيني و الرواية الرسمية"، مؤكدا أن الإعلام الفلسطيني الرسمي نجح في إقناع العالم بروايته ، و كسب أكبر تأييد للقضية الفلسطينية.