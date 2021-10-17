شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": مجلس عزاء بدمشق في وداع عضو اللجنة المركزية عبد الحميد أبو جياب

"الديمقراطية": مجلس عزاء بدمشق في وداع عضو اللجنة المركزية عبد الحميد أبو جياب
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في دمشق، وفود المعزين برحيل عضو لجنتها المركزية، القائد الوطني عبد الحميد أبو جياب (أبو فارس) الذي ووري الثرى في مدينة غزة، بعد رحلة نضال شاقة، قضاها بين سوريا، ولبنان، والأردن، وقطاع غزة.

وكان في استقبال المعزين فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة، ووفد قيادي ضم عدداً من أعضاء المكتب السياسي للجبهة ولجنتها المركزية، وقيادة منظمات الجبهة في سوريا، والدكتور عبد اللطيف عابد، وإبراهيم عابد، وسليمان قبلاوي، أقارب الراحل.

قدم العزاء الدكتور سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وسفير دولة فلسطين في دمشق، واللواء أكرم السلطي، القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني يرافقه العميد الركن نبيل يعقوب، والعميد خلدون منصور، وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة عضو مكتبها السياسي ماهر الطاهر، والجبهة الشعبية – القيادة العامة برئاسة أبو عماد رامز، خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على رأس وفد قيادي، وفد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة إسماعيل السنداوي (أبو مجاهد)، وفد حركة فتح، الانتفاضة على رأسها أبو حازم أمين سر اللجنة المركزية وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، وفد حركة فتح برئاسة هدى بدوي أمين سر الإقليم وعدد من أعضاء لجنة الإقليم، وفد حزب الشعب الفلسطيني برئاسة مصطفى الهرش عضو المكتب السياسي للحزب، وفد جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على رأسه قاسم معتوق عضو المكتب السياسي، وفد فدا برئاسة محمد الطيب عضو المكتب السياسي، وفد جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسين معتوق عضو المكتب السياسي، وفد الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة محمود بكار عضو قيادة الحزب، وفد حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي برئاسة الأمين العام مازن شقير، حسين السهلي مدير مؤسسة الشهداء في دمشق، محمود الخالد مسؤول لجنة الإغاثة العليا في م. ت. ف. في دمشق.

كما أمَّ صالة العزاء وفود حزبية وجماهيرية من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم في مدينة دمشق، ضمت مسؤولي الفصائل والعمل الوطني في المخيمات، ومنظمات شبابية وعمالية ونسائية وطلابية، وشخصيات وفعاليات اجتماعية وثقافية وتربوية ورياضية.


















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