وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم معتقل "رامون"

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، بأن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت غرف (4 -7-14) في قسم 1 بمعتقل "رامون"، وذلك في أعقاب الحملة الهمجية المتصاعدة بحق الأسرى، بهدف التنكيل والنيل بهم.وقال إعلام الأسرى: إن "وحدات القمع الإسرائيلية نقلت أسرى قسم (8) وتجري أعمال تفتيش استفزازية، والتوتر يسود السجن حتى اللحظة".وأضاف أن توتر يسود معتقل رامون عقب قيام وحدات القمع التابعة لإدارة السجون بنقل أسرى قسم 8 وإجراء أعمال تفتيش استفزازية.وتأتي هذه الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى المتكررة المتصاعدة لا سيما بعد عملية نفق الحرية من سجن جلبوع، حيث تشهد السجون حملة تنكيل ممنهجة ضد المعتقلين.