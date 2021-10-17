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دولي

نجل نتنياهو يعتذر لوزيرة إسرائيلية

نجل نتنياهو يعتذر لوزيرة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
اعتذر يائير نتنياهو، نجل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في برنامجه له على راديو (غالي إسرائيل) عن الاتهامات التي أطلقها ضد وزير التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون من حزب الأمل الجديد حين كانت تشرف على إدارة ملف كورونا في الحكومة السابقة.
 
ووفق موقع (عكا) فقد كان يائير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي اتهم الوزيرة شاشا بيتون رئيسة لجنة كورونا آنذاك، بأنها مسؤولة عن وفاة العديد من الإسرائيليين بسبب فيروس كورونا.
 
وقال يائير وقتئذ: "ببساطة وبشكل أكثر تشاؤما، مات الناس بسبب قراراتها واليوم هناك أناس في القبر".
 
وعقب الاتهام رفعت شاشا بيتون دعوى قضائية ضد نتنياهو وراديو (غالي إسرائيل) بمبلغ نصف مليون شيكل، وكجزء من التسوية اعتذر يائير نتنياهو في برنامجه الأسبوعي.
 
وفي اعتذاره قال يائير: "في الأشهر التي مرت منذ ذلك الحين، أدركت أن كلامي لم يرد بالشكل الذي كنت أقصده، لذلك من المهم بالنسبة لي توضيح الأمور صراحة والتعبير عن الأسف على قول ذلك، لقد عبرت عن رأيي وانتقدت الدكتورة بيتون ولم أتظاهر بوقائع".
 
وأضاف: "بشكل عام جميع ملاحظاتي تعبر عن رأيي الشخصي فقط وليس لدي نية لقبولها كحقائق، وأنا أدرك أن النقد يجب أن يكون بشكل صحيح وهذا ما أدعو المستمعين للقيام به، وأنا آسف على أقوالي".

 يشار إلى أن يائير نتنياهو يقدم برنامجا أسبوعيا كل جمعة عبر راديو (غالي إسرائيل).

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