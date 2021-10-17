حماس: شروع الاحتلال بإنشاء محطة مواصلات قرب نابلس جريمة وعدوان صهيوني جديد على شعبنا





ودعا السلطة الفلسطينية إلى "رفع يدها عن المقاومة في الضفة الغربية، ووقف ملاحقة المقاومين واختطافهم، وإنهاء كل ما يتصل بمسار التسوية والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني الذي كان استمرارًا للتغول الصهيوني على شعبنا، وتصاعد وتيرة الاستيطان أحد نتائج هذه السياسات الكارثية"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن شروع الاحتلال بإنشاء محطة مواصلات قرب نابلس "جريمة وعدوان صهيوني جديد على شعبنا".وشددت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "تسارع وتيرة التطبيع واستمرار رهان السلطة في الضفة على المفاوضات العبثية مع الاحتلال الصهيوني شجعه على استمرار عدوانه وجرائمه انتهاكاته".ودعا برهوم كل أبناء شعبنا ومكوناته في الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة، وتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال.