عاجل

  • النائب عن حزب الله حسن فضل الله: ما اقترفه المجرمون في الطيونة مجزرة سيكون لها تداعياتها

  • النائب عن حزب الله حسن فضل الله: لم نعتد أن نترك دمنا على الأرض ونعرف كيف ندافع عنه

دولي

الأورومتوسطي يدين تمويل الاتحاد الأوروبي قوارب تابعة لخفر السواحل الليبي

الأورومتوسطي يدين تمويل الاتحاد الأوروبي قوارب تابعة لخفر السواحل الليبي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتزام المفوضية الأوروبية مواصلة تزويد السلطات الليبية بالدعم المادي، لاعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر الأبيض المتوسط  على الرغم من تنفيذ الأخيرة اعتقالات جماعية وإطلاق نار عشوائي تجاههم، إلى جانب تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي يشير إلى أن الأفعال المرتكبة ضد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية (قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية).
 
وقال الأورومتوسطي : "إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، ولا سيما إيطاليا، ضخت ملايين اليوروهات لتقديم المساعدة المادية والتقنية لخفر السواحل الليبي لتعزيز قدرته في السيطرة على حدود البلاد واعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر، بهدف منع وصولهم إلى أوروبا، ومع ذلك، كان الاتحاد الأوروبي وما يزال ينفي أي مسؤولية عن إرجاع المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا واحتجازهم في ظروف مروعة".
 
وأعلنت المفوضية الأوروبية مؤخرًا عن عزمها منح خفر السواحل الليبي زوارق جديدة من فئة (P150) على الرغم من تدهور حالة حقوق الإنسان للمهاجرين في ليبيا، حيث زاد عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز في طرابلس أكثر من ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين.
 
ولفت الأورومتوسطي إلى محاولة مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الهروب خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي من مركز (المباني) لاحتجاز المهاجرين في طرابلس، من خلال فجوة في سور المنشأة، قبل أن يبدأ الحراس المسلحون بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل ستة مهاجرين وإصابة 14 آخرين على الأقل.

وقال الأورومتوسطي: "إن أكثر من 2,000 مهاجر وطالب لجوء تجمعوا خارج المقر المحلي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد إطلاق النار العشوائي"، مطالبين بالإجلاء الفوري إلى مكان آمن خارج ليبيا، لكن الوكالة علقت عملها في مركز طرابلس بسبب (التوترات المتصاعدة التي تنطوي على العنف والسلوك التخريبي) وبالمثل، لم تتمكن منظمة أطباء بلا حدود من إدارة عياداتها المتنقلة الأسبوعية للمهاجرين وطالبي اللجوء المستضعفين في جميع أنحاء المدينة.
 
وتابع" أن انعدام الأمن على نطاق واسع نتج بشكل خاص عن خمسة أيام من المداهمات والاعتقالات الجماعية العشوائية التي نُفذت منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إذ اعتُقل ما لا يقل عن 5,000 مهاجر وطالب لجوء، من بينهم 215 طفلاً وأكثر من 540 امرأة، 30 منهن على الأقل حامل، واحتجازهم بشكل تعسفي في طرابلس في غضون ثلاثة أيام فقط، فيما تعرض العديد منهم أيضًا للعنف الجسدي والجنسي".
 
وأشار الأورومتوسطي إلى ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي في أعقاب التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، الذي وجد أن (القتل والاسترقاق والتعذيب والسجن والاغتصاب والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد المهاجرين تشكل جزءًا من هجوم منظم وواسع النطاق موجه ضد هؤلاء الأشخاص، تعزيزًا لسياسة الدولة) التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
 
كما شدد التقرير على المسؤولية التي قد تتحملها دول ثالثة وطالب بمزيد من التحقيقات لتحديد دور جميع المتورطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه الجرائم.
 
وقالت ميكيلا بولييزي، باحثة شؤون اللجوء والهجرة في الأورومتوسطي، "إن المهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة، حيث يحاولون عبور البحر فيتم اعتراضهم ويُحتجزون بشكل تعسفي ويتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال ليدفعوا مبالغ مالية للحراس من أجل إطلاق سراحهم ومحاولة عبور البحر مرارًا وتكرارًا".
 
وأضاف بولييزي، أن الاتحاد الأوروبي منخرط عن علم وبشكل مباشر في سياسة الإفلات من العقاب وهذه الحلقة المفرغة من الانتهاكات الجسيمة
 
وحث الأورومتوسطي ليبيا على إنهاء حملتها على المهاجرين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء البلاد فورًا، وإغلاق مراكز الاحتجاز، ووقف ومنع الاحتجاز التعسفي وسوء معاملة المهاجرين والمهاجرين وطالبي اللجوء، ومحاسبة جميع الحراس المتورطين في الانتهاكات، واستئناف رحلات الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين خارج البلاد للسماح للأشخاص بمغادرة ليبيا.
 
ودعا الأورومتوسطي المفوضية الأوروبية إلى تعليق كافة أشكال التعاون في مجال الهجرة ومراقبة الحدود مع ليبيا، واشتراط الدعم المادي باحترام حقوق الإنسان، وفتح مسارات آمنة وقانونية على وجه السرعة لآلاف الأشخاص المحتاجين للحماية المحتجزين حاليًا في ليبيا، وتطوير ونشر بعثات بحث وإنقاذ أوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط وإنزال أي شخص تم اعتراضه وإنقاذه في مكان آمن فعلًا خارج ليبيا، بحسب ما أقرته محكمة نابولي في حكم أصدرته مؤخرًا لأول مرة.


أخبار ذات صلة

باكستان: مصرع 7 من أفراد أسرة جراء حريق منزل شرق البلاد

باكستان: مصرع 7 من أفراد أسرة جراء حريق منزل شرق البلاد

روسيا تسجل رابع قفزة غير مسبوقة على التوالي بإصابات (كورونا)

روسيا تسجل رابع قفزة غير مسبوقة على التوالي بإصابات (كورونا)

نجل نتنياهو يعتذر لوزيرة إسرائيلية

نجل نتنياهو يعتذر لوزيرة إسرائيلية

ميركل: العلاقة مع تركيا ستستمر بجوانبها الجيدة والسيئة

ميركل: العلاقة مع تركيا ستستمر بجوانبها الجيدة والسيئة

إيطاليا: متظاهرون يطالبون بحظر اليمين المتطرف

إيطاليا: متظاهرون يطالبون بحظر اليمين المتطرف

أمريكا تتبرع لمصر بـ 1.6 مليون جرعة من لقاح (فايزر)

أمريكا تتبرع لمصر بـ 1.6 مليون جرعة من لقاح (فايزر)

خلافات بين بينت ولابيد بسبب إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

خلافات بين بينت ولابيد بسبب إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

من أكثر الدول تضرراً بوباء (كورونا) حول العالم؟

من أكثر الدول تضرراً بوباء (كورونا) حول العالم؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس

شاهد: الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بالحي الأوروبي بالفخاري شرق خانيونس

مطالبات بضرورة فرض جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة &#34;أسرى ما قبل أوسلو&#34;

مطالبات بضرورة فرض جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة "أسرى ما قبل أوسلو"

مهجة القدس: تدهور الحالة الصحية للأسيرين محمد عامودي وحسني عيسى

مهجة القدس: تدهور الحالة الصحية للأسيرين محمد عامودي وحسني عيسى

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الإعلام الرسمي الفلسطيني محارب من (فيسبوك)

"العربية الفلسطينية": الإعلام الرسمي الفلسطيني محارب من (فيسبوك)

&#34;الديمقراطية&#34;: مجلس عزاء بدمشق في وداع عضو اللجنة المركزية عبد الحميد أبو جياب

"الديمقراطية": مجلس عزاء بدمشق في وداع عضو اللجنة المركزية عبد الحميد أبو جياب

حماس: شروع الاحتلال بإنشاء محطة مواصلات قرب نابلس جريمة وعدوان صهيوني جديد على شعبنا

حماس: شروع الاحتلال بإنشاء محطة مواصلات قرب نابلس جريمة وعدوان صهيوني جديد على شعبنا

والدة الأسير المقداد القواسمي تستغيث الضمير العالمي لإنقاذ ابنها

والدة الأسير المقداد القواسمي تستغيث الضمير العالمي لإنقاذ ابنها

الشيخ عكرمة صبري يدعو لشدّ الرحال للأقصى في ذكرى المولد النبوي

الشيخ عكرمة صبري يدعو لشدّ الرحال للأقصى في ذكرى المولد النبوي

منوعات

شاهد: منى واصف تثير الجدل بترويجها لمسلسل &#34;الهيبة جبل&#34;

شاهد: منى واصف تثير الجدل بترويجها لمسلسل "الهيبة جبل"

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة لجمهوره بإعلان غير متوقع

شاهد: قصي خولي يفجر مفاجأة لجمهوره بإعلان غير متوقع

روان بن حسين تحرج نفسها بعد ردها على فيديو محرج جمعها بسعد لمجرد

روان بن حسين تحرج نفسها بعد ردها على فيديو محرج جمعها بسعد لمجرد

ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

شاهد: أحمد بدير يثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياته الشخصية

شاهد: أحمد بدير يثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياته الشخصية

شاهد: نوال الكويتية تقلد عمرو دياب وأحلام.. ماذا فعلت؟

شاهد: نوال الكويتية تقلد عمرو دياب وأحلام.. ماذا فعلت؟

شاهد: تامر حسني يحدث ضجة باستجابته لمطلب سيدة مصرية

شاهد: تامر حسني يحدث ضجة باستجابته لمطلب سيدة مصرية

شاهد: الجمهور يهاجم علا رشدي بسبب قصة شعرها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم علا رشدي بسبب قصة شعرها الجريئة

شاهد: دانا حمدان تخرج عن صمتها وتوضح سبب هجومها على بعض الفنانات

شاهد: دانا حمدان تخرج عن صمتها وتوضح سبب هجومها على بعض الفنانات

شاهد: عمرو دياب &#34;تراند&#34; على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34; بسبب عنوان أغنيته الجديدة

شاهد: عمرو دياب "تراند" على الـ"سوشيال ميديا" بسبب عنوان أغنيته الجديدة

عربي

وزير الدفاع اللبناني: القوى الأمنية منتشرة في بيروت وما حدث لن يتكرر

وزير الدفاع اللبناني: القوى الأمنية منتشرة في بيروت وما حدث لن يتكرر

الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ(كورونا) في مصر

الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ(كورونا) في مصر

المركز العربي ينظّم ندوة بعنوان &#34;حال العلوم السياسية والعلاقات الدولية العربية

المركز العربي ينظّم ندوة بعنوان "حال العلوم السياسية والعلاقات الدولية العربية

السودان: متظاهرون مؤيدون للجيش يطالبون بحل الحكومة

السودان: متظاهرون مؤيدون للجيش يطالبون بحل الحكومة