"التنمية" ترد على تصريح لمسؤول الإعلام بالاتحاد الأوروبي بشأن مخصصات الأسر الفقيرة



واستهجنت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تصريحات مسؤول مكتب الاعلام

والاتصال في الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان التي برر فيها تأخر دفع مساهمات الاتحاد الأوروبي لصالح مستحقات الشؤون الاجتماعية أن الملف يحتاج لمزيد من التدقيق ويحتاج للتحديث المستمر للأشخاص والعائلات المحتاجة.



واعتبرت الوزارة هذه التبريرات غير صحيحة وغير دقيقة وهي تضر بالاتحاد الأوروبي، داعية الاتحاد إلى مراجعة هذه التصريحات.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الأحد: إنها تقوم بشكل دوري بعملية تحديث بيانات المستفيدين من العائلات الفقيرة سواء في الضفة او غزة، وهذا الأمر يتم وفق شفافية تامة والاتحاد الأوروبي يعلم ذلك بشكل جيد، وأن عملية المراجعة كما يدعي الاتحاد الأوروبي لا تستغرق عاما كاملا.