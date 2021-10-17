ميركل: العلاقة مع تركيا ستستمر بجوانبها الجيدة والسيئة





رام الله - دنيا الوطنأثنت أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية في إسطنبول، أمس السبت، بالتعاون الجيد مع تركيا خلال زيارتها الأخيرة لأنقرة بدون أن تخفي انتقاداتها لها في مسائل حقوق الإنسان والحريات الفردية.وقالت ميركل خلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : "على أن العلاقة ستستمر على حالها بين الشريك المهم والفريق الجديد الذي سيحكم ألماني، والأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن العلاقة بين تركيا وألمانيا ستستمر، بجوانبها الجيدة والسيئة".وقالت ميركل: "كنت في بعض الأحيان منتقدة للتطورات التي شهدناها في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية في تركيا".وشهدت العلاقة بين البلدين توتراً كبيراً بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 ، والتدابير التي تلته ضد المجتمع المدني.