المركز العربي ينظّم ندوة بعنوان "حال العلوم السياسية والعلاقات الدولية العربية





وسيتيح المركز العربي، الذي يُنظم الندوة عن بعد عبر تطبيق "زووم" Zoom، والتي تُبث عبر حسابات المركز العربي على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، مجالًا للجمهور لمتابعة أعمال هذه الندوة عبر التسجيل المسبق.



ويدعو المركز المهتمين بالمشاركة في جلسات الندوة من المتخصصين والباحثين الأكاديميين، ومن الجمهور العام كذلك، إلى التسجيل للمشاركة في هذه الجلسات، وذلك على الموقع الإلكتروني للمركز العربي.





رام الله - دنيا الوطنتنظّم دورية سياسات عربية، التي يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، يومَي الإثنين والثلاثاء 18-19 تشرين الأول/ أكتوبر، ندوةً أكاديمية عن حال العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الوطن العربي.وتتناول الندوة تطوّر تخصص العلوم السياسية منذ تأسيس كليات ودوائر العلوم السياسية في الجامعات العربية، من خلال حالات متعينة محددة، مع التركيز على تجربة التدريس والمسائل الميثودولوجية والنشر في المجلات العلمية العربية، وتتناول الندوة أيضًا تخصص واقع العلاقات الدولية وتحدياته في الوطن العربي وأسباب تعطّل التنظير في العلاقات الدولية عربيًا.ويشارك في الندوة نخبة من الباحثات والباحثين المتخصصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتُعَدّ هذه الندوة تمهيدًا لعدد خاص عن الموضوع تُعِدّ له الدورية منذ مدة.