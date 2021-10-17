السودان: متظاهرون مؤيدون للجيش يطالبون بحل الحكومة

وهتف المتظاهرون أمام القصر الرئاسي بشعار "الجيش، الجيش يجيب العيش"، ورفعوا شعارات مطالبة بإقالة الحكومة التي تتولى السلطة بالمشاركة مع الجيش، منذ إسقاط عمر البشير في العام 2019، وفق (فرانس برس)



وطوقت قوات الأمن كل المحاور الرئيسية في الخرطوم حيث كانت سيارات نصف نقل تجلب طوال بعد الظهر، أفواجاً من المتظاهرين جاؤوا من مختلف الولايات السودانية.



يعاني السودانيون من تضخم يقترب من 400% في ظل برنامج تقشف فرضته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.



ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين، بإدارة البلاد الى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.





رام الله - دنيا الوطنطالب آلاف السودانيين المؤيدين للجيش، أمس السبت، خلال مظاهرة في الخرطوم، بحل حكومة عبد الله حمدوك وتشكيل حكومة عسكرية تدير البلاد، لحين إجراء انتخابات عامة بعد (30) عاماً من الدكتاتورية.