إيطاليا: متظاهرون يطالبون بحظر اليمين المتطرف

رام الله - دنيا الوطنطالب عشرات الآلاف من الإيطاليين، أمس السبت، خلال مظاهرة في روما إلى حظر اليمين المتطرف، وذلك احتجاجاً على فرض الشهادة الصحية في أماكن العمل.رفع المتظاهرين لافتات كتب عليها "الفاشية لن تعود"، في ساحة سان جيوفاني المرتبطة تاريخيا باليسار، داعين إلى حظر التنظيم الفاشي الجديد (فورتسا نوفا)، وفق (مونتكارلو).وكان قادة من (فورتسا نوفا) بين من اعتقلوا بعد اقتحام مقر نقابة (سغيل) العمالية الأقدم في إيطاليا في 9 تشرين الأول/أكتوبر خلال اشتباكات خارج البرلمان ووسط المدينة القديم.قال ماوريتسيو لانديني الأمين العام لنقابة (سغيل) في كلمته أمام الحشود: "هذه الساحة تمثل أيضا كل من يريد تغيير إيطاليا، وإغلاق الباب أمام العنف السياسي".وتظاهر عدد من الإيطاليون ضد توسيع نطاق استعمال التصريح الأخضر ليشمل كافة أماكن العمل، وهو شهادة صحية تظهر تطعيم حاملها أو إجراءه فحصاً سلبياً أو تعافيه مؤخراً من فيروس (كورونا).وشارك في مظاهرة أمس نحو 200 ألف شخص، وقد تم تخصيص (800) حافلة، وعشرة قطارات لنقل الناس إلى العاصمة للمشاركة في الفعالية.