غزة: 4 وفيات و259 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة و259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1270 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1510 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 179894 ، منها 9462 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 529 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 168922 ، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 201 ، منها 130 حالة خطرة.وفيما يخص لقاح "كورونا"، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما تلقى اللقاح 463730.