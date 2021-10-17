انفجار إطارات طائرة مصرية أثناء هبوطها في رومانيا وفتح تحقيق بالحادث

وأمر أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بتشكيل لجنة لتتولى التحقيق في واقعة انفجار إطارات الطائرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وقال مصدر بالطيران المدني المصري إنه: "تم السماح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب، عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية، كما تم التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية، ووجود أي عيوب سابقة بها، فضلاً عن مناقشة قائد الطائرة في الحادثة".





وأكدت مصادر مطلعة أن الطائرة التي انفجرت إطاراتها من طراز (7 - B 737)، كانت قادمة من مطار الغردقة في مصر إلى مطار كلوج نابوكا برومانيا برحلة تحمل الرقم (FT 3101).





وذكرت المصادر أن عدد ركاب الطائرة بلغ 113 راكبًا منهم 13 راكبًا بدرجة البيزنس و100 راكب بالدرجة السياحية وستة أفراد من طاقم الطائرة.





وأوضحت المصادر أن قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات أثناء الهبوط وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة قدر الإمكان، وأن الخسائر شملت إصابة إطارات الطائرة فقط، وتم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة وتعطيل المطار لمدة ثلاث ساعات.







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام مصرية بانفجار أربعة إطارات لطائرة تابعة لشركة (فلاي إيجيبت) المصرية خلال عملية هبوط بمطار كلوج نابوكا في رومانيا، ما أدى إلى انحراف الطائرة عن مسارها على المدرج.