حماس: عملية اغتيال "زئيفي" جاءت تنفيذًا لمعادلة الرأس بالرأس

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة حماس اليوم الأحد، على أن الجبهة الشعبية نفذت عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 تطبيقًا لمعادلة "الرأس بالرأس".وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي: "الرفاق نفذوا هذه العملية ضمن معادلة الرأس بالرأس التي أعلن عنها الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات ثأرًا لدماء الرفيق أبو علي مصطفى".وأوضح أن "عملية قتل الوزير زئيفي كانت رسالة بأن المقاومة الفلسطينية قادرة في كل مرة على إرباك حسابات الاحتلال وبعثرة أوراقه وتدفيعه ثمن جرائمه".وتابع قاسم: "قبل عشرين عامًا كان شعبنا ومقاومته أمام واحدة من محطات العمل الفدائي النوعي حينما نفذ الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القصاص العادل بقتل الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي".وحيّت حماس الأسرى الذين نفذوا "هذا الفعل المقاوم النوعي"، مضيفة "وتحية للرفيق الأسير أحمد سعدات صاحب معادلة الثأر، وتحية لدماء الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى".ويوافق اليوم الأحد، الذكرى الـ20 لعملية الاغتيال التي نفذتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحق وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي بسلاحٍ كاتمٍ للصوت.