أمريكا تتبرع لمصر بـ 1.6 مليون جرعة من لقاح (فايزر)

رام الله - دنيا الوطنأكدت السفارة الأمريكية، عن وصول شحنة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس (كوفيد-19) إلى مطار القاهرة، وذلك تبرع من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية.ونشرت السفارة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس :"نرحب بوصول 1.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة".وقالت السفارة :" إن هذا التبرع يمثل جانباً آخر من جوانب شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، مما يساعد على ضمان أن يكون المصريون أكثر أمانا ضد تهديد الوباء (التاجي)".بدورها، أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، في وقت سابق، عن استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح (كورونا)، من إنتاج شركة (فايزر)، السبت، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق برنامج (كوفاكس) الدولي.وفي نفس السياق، قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "إن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز 14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات".