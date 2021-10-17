دولي

خلافات بين بينت ولابيد بسبب إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

خلافات بين بينت ولابيد بسبب إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) بأن يائير لابيد، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، وافق على فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، لافتة إلى أن ذلك أدى الى حدوث خلافاً مع رئيس الوزراء نفتالي بينت، الذي عارض الفكرة بشدة.

وبحسب الصحيفة، فإن بينت اعتبر ان مواقف لابيد تتماشى مع إرادة الإدارة الامريكية في إعادة فتح القنصلية الامريكية في مدينة القدس، وذلك بعد ان تم اغلاقها من قبل الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب، رغم أن لابيد صرح بأن ذلك قد يؤدي لتفكك الحكومة الحالية.

وذكرت الصحيفة، أن الخلافات التي جرت في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بسبب ملف إعادة فتح القنصلية، نابعة من عدم التنسيق بين بينت ولابيد في ذلك، لافتا إلى أن الأول يعارض ذلك والثاني يؤيد إعادة فتح القنصلية.

وأشارت إلى أن بوادر الخلاف الذي جرى بين بينت ولابيد، ظهرت بعدما تعهد الاخير لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بإعادة فتح القنصلية الامريكية، ولكن بعد المصادقة على ميزانية الدولة في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن بلينكن وافق على ذلك.

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