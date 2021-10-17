شاهد: إزالة ملصقات التباعد في الحرم المكي عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية

ونشرت الرئاسة العامة للحرمين على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مجموعة من الصور التي تظهر إزالة ملصقات التباعد من داخل الحرم المكي، وذلك عقب خطة المملكة بتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا).

















كما وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر لحظة القيام بإزالة بعض الملصقات الخاصة بالتباعد داخل الحرم المكي.









هذا وأعلن وكيل شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية، اعتباراً من اليوم الأحد.





جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس السبت، على موقعها الإلكتروني.





وقال المحيميد: "إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وجّه بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة".





وأشار إلى ضرورة التزام جميع القاصدين بما جاء في بيان لوزارة الداخلية من تعليمات تطالب بالالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية (اعتمرنا، توكلنا).





وشدد على عموم العاملين في المسجد الحرام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فايروس كورونا المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.





رام الله - دنيا الوطنأُزيلت ملصقات التباعد الجسدي، أمس السبت، من جميع المواقع بالمسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، وذلك لمواكبة قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، وفق ما قررته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.