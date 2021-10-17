ليبيا: انتشال (35) جثة مجهولة الهوية بمكب نفايات

رام الله - دنيا الوطنعثرت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، على (35) جثة مجهولة الهوية، في سبعة مواقع بمكب القمامة العام في ترهونة.وأوضحت الهيئة العامة في إحصائية نشرتها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تم تنفيذ (245) حقل اختبار بموقع مكب قمامة ترهونة، واكتشاف خمس مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين.وقال محمد أوجار رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر: " إن البعثة تجمع أدلة حول وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ عام 2016، وحتى 2020".