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شاهد: طائرة مصرية بعد انفجار إطاراتها أثناء الهبوط برومانيا

شاهد: طائرة مصرية بعد انفجار إطاراتها أثناء الهبوط برومانيا
الطائرة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
انفجرت إطارات طائرة تابعة لشركة (فلاي إيجيبت) المصرية قادمة من الغردقة، وذلك عند هبوطها في مطار كلوج نابوكا الدولي برومانيا، ما أدى إلى اندلاع النيران في الجزء الخلفي من جهاز الهبوط.

وقال ديفيد تشيسيو مدير المطار خلال مداخلة تلفزيونية: "إن الطائرة كانت تقل (113) راكباً، والإطارات الأربعة في جهاز الهبوط الخلفي تحطمت"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

وأوضح مدير المطار أن السبب المحتمل قد يكون هبوطاً سريعاً للغاية، لكن الفحوصات التي سيتم إجراؤها من قبل متخصصين ستؤكد ذلك أو تنفيه.

 


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