شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرًا مُحررا ويستدعي آخر في الضفة

الاحتلال يعتقل أسيرًا مُحررا ويستدعي آخر في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أسيرا محررا من مدينة بيت لحم، وسلمت آخرا استدعاء خلال اقتحام مدينة الخليل، واندلعت على إثرها مواجهات في بيت لحم.

ففي بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، بمخيم الدهيشة للاجئين جنوب المدينة، بعد اقتحام عشرات الجنود للمخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا كثيفا من العيارات المطاطية، وقنابل الغاز السام.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (27 عامًا)، الذي أفرج عنه في شهر آب/ أغسطس الماضي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سنتين ونصف، وقبل ذلك أكثر من خمس سنوات.

واستهدف جنود الاحتلال منازل المواطنين في "الدهيشة" بإطلاق القنابل الغازية بشكل متعمد، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالغثيان، وجرى اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مواقع في بيت لحم، من بينها منطقة العبيات ومناطق وادي شاهين، وجبل الموالح بمدينة بيت لحم وصولاً إلى قرية أرطاس جنوبها.

وفي الخليل، سلمت قوات الاحتلال بلاغ استدعاء للأسير المحرر ثائر حلاحلة بعد مداهمة منزله في قرية خاراس قرب الخليل.

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