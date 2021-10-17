بحر: المقاومة قادرة على إنجاز صفقة "وفاء أحرار" جديدة

أكد القيادي في حركة حماس، د. أحمد بحر، على ان الشعبالفلسطيني كله يقف خلف خيار المقاومة، وأنها السبيل الوحيد لتحرير فلسطين من الاحتلال وتبيض السجون.وقال بحر بمناسبة الذكرى 10 لصفقة "وفاء الأحرار" :"إننا سنبقى أوفياء لدماء الشهداء، ومتمسكين بنهج المقاومة، التي جعلت الاحتلال يرضخ وينزل عند شروطها في صفقة وفاء الأحرار".وزار بحر برفقة النائب د. يونس الأسطل، وفد من وزارة شؤون الأسرى والمحررين على رأسه وكيل الوزارة بهاء الدين الأغا، منزل مهندس صفقة وفاء الأحرار الشهيد أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، ومنزلي منفذي عملية الوهم المتبدد التي جرى خلالها أسر الجندي جلعاد شاليط، الشهيدين حامد الرنتيسي، ومحمد فروانة.وأضاف بحر "أن صفقة وفاء الأحرار أذلت أجهزة أمن الاحتلال، وتم ارغام أنف الاحتلال بالتراب، ورضخ لكل اشتراطات المقاومة"، مؤكداً على أن المقاومة قادرة على انجاز صفقة وفاء أحرار جديدة.