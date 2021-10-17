شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق حارة نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة  فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد في معظم  المناطق، الرياح غربية إلى  شمالية غربية  معتدلة إلى نشطة السرعة  والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج

يوم الاثنين، أجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، أجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، أجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 23-14 21-14 20-14 بيت لحم 23-14 21-14 20-14
رام الله والبيرة 22-13 20-13 19-13 طولكرم 26-16 24-16 23-16
نابلس 24-15 22-15 21-15 قلقيلية 26-16 24-16 23-16
جنين 27-16 25-16 24-16 سلفيت 23-14 21-14 20-14
طوباس 28-17 26-17 25-17 روابي 24-15 22-15 21-15
الخليل 22-13 20-13 19-13 غزه 27-17 25-17 24-17
أريحا 32-20 30-20 29-20 خانيونس 27-17 25-17 24-17
الأغوار الشمالية 30-18 29-18 28-18 رفح 26-16 24-16 23-16

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