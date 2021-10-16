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أول تعليق سوري رسمي على اغتيال الأسير المحرر مدحت صالح برصاص الاحتلال

أول تعليق سوري رسمي على اغتيال الأسير المحرر مدحت صالح برصاص الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
نعت رئاسة مجلس الوزراء السوري، الأسير المحرر مدحت صالح الصالح مدير مكتب شؤون الجولان السوري المحتل في رئاسة المجلس الذي ارتقى اليوم شهيداً جراء استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العربي السوري إلا تصميماً على الاستمرار في مقاومة المحتل وتحرير الجولان السوري المحتل.

وأعربت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الجبان مؤكدة أنه ليس غريباً على الاحتلال الإسرائيلي المجرم اغتيال الأحرار والمناضلين من أبناء سورية والأمة العربية، مؤكدة أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العربي السوري إلا تصميماً وإصراراً على الاستمرار في مقاومة المحتل حتى تحرير كامل الجولان السوري المحتل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سانا) السورية.

وجاء في البيان “تتقدم رئاسة مجلس الوزراء بأحر التعازي وأصدق المواساة لأبناء شعبنا ولعائلة وذوي الشهيد الصالح سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته”.

واستشهد الأسير المحرر الصالح جراء استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي في موقع عين التينة في ريف القنيطرة نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي برشقات من الرصاص أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

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