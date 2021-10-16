الهباش يطلع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر على الأوضاع بفلسطين

ووضع الهباش رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في صورة الأوضاع في فلسطين والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في فلسطين عامة وفي القدس والمسجد الأقصى خاصة، والحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك ومنع الفلسطينيين من أداء عبادتهم بكل حرية وأمان .





ودعا قاضي القضاة خلال اللقاء العلماء ورجال الدين في العالمين العربي والإسلامي لشحذ همم وطاقات الشباب وتعريفهم بأهمية وقدسية المسجد الأقصى المبارك كونه جزء من عقيدة كل مسلم، مضيفاً أن دولة الاحتلال تشن اليوم حرباً على الوعي تسعى من خلالها جعل القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى تسقط من اهتمامات العرب والمسلمين، مضيفاً أن مواجهة الرواية الصهيونية المزيفة وفضحها أمام العالم يقع على عاتق أهل الفكر والسياسة والمؤسسات الدينية بشكل مشترك وتكاملي وكل يجب عليه أن يقوم بالدور المطلوب منه.





من جانبه رحب غلام الله بالهباش والوفد المرافق له، مؤكداً أن الدولة الجزائرية بكافة مؤسساتها الرسمية والشعبية تقف الى جانب الحق الفلسطيني حتى انهاء هذا الاحتلال الظالم، مؤكداً أن قضية القدس هي قضية المسلمين جميعاً ويجب عليهم دعمها ومساندتها بكل السبل المتاحة، مضيفاً أن القدس هي قبلة المسلمين الأولى واليها تهوي أفئدتهم وهي في قلب ووجدان كل المسلمين والأحرار في العالم .





ووجه غلام الله من خلال الهباش تحية لأبناء الشعب الفلسطيني وقيادته داعياً الله عز وجل أن ينتهي الاحتلال الظالم لفلسطين وأن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .





يذكر أن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية يقوم بزيارة رسمية الى جمهورية الجزائر الشقيقة تستمر لعدة أيام، على رأس وفد رسمي فلسطيني يضم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب والقاضي الشيخ عبد الله حرب رئيس دائرة التفتيش القضائي والأستاذ حمزة دعنا مدير مكتب قاضي القضاة، وبمشاركة الأستاذ بشير أبو حطب نائب سفير فلسطين لدى الجزائر.











رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مساء اليوم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر الدكتور أبو عبد الله غلام الله، في العاصمة الجزائر وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم صمود أهالي مدينة القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.