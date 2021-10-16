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شؤون المسجد الحرام: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين اعتباراً من غدٍ الأحد

شؤون المسجد الحرام: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين اعتباراً من غدٍ الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية، اعتباراً من غد الأحد.

جاء هذا في بيان نشرته الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني، بحسب وكالة (سبوتنك الروسية).

وقال المحيميد إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وجّه بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.

وأشار إلى ضرورة التزام جميع القاصدين بما جاء في بيان لوزارة الداخلية من تعليمات تطالب بالالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية (اعتمرنا، توكلنا).

وشدد على عموم العاملين في المسجد الحرام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فايروس كورونا المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.

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