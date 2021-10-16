شؤون فلسطينية

تظاهرة أمام مستشفى "كابلان" بأراضي الـ48 تضامنا مع الأسير القواسمة

تظاهرة أمام مستشفى "كابلان" بأراضي الـ48 تضامنا مع الأسير القواسمة
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر العشرات من أبناء شعبنا في أراضي الـ48، مساء اليوم السبت، أمام مستشفى "كابلان"، حيث يتواجد الأسير حازم مقداد القواسمة (28 عاما)، المضرب عن الطعام لليوم الـ88 على التوالي، رفضا للاعتقال الإداري.

ورفع المتظاهرون صورا للأسرى المضربين عن الطعام، وهتفوا بشعارات تطالب بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، في الوقفة التي نظمتها ودعت إليها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

الوضع الصحي للأسير القواسمة آخذ بالتدهور يوما بعد آخر، حيث يعاني من هزال وضعف عام، ومن آلام حادة في المفاصل والكلى والرأس والبطن، كما يشتكي من صعوبة في الكلام ومن نقصان حاد بالوزن، ومن عدم وضوح في الرؤية، ورغم وضعه الصحي المتفاقم إلا أنه مصمم على مواصلة إضرابه حتى نيل حريته الكاملة.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب قواسمة بتاريخ 3/1/2021، وصدر بحقه أول مرة أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وتم تجديده مرة أخرى لمدة ستة أشهر، ما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية والإفراج الفوري عنه.

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