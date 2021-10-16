ايران تطور صواريخ كروز بحرية يصل مداها إلى ألفي كم
أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي أن قوات الحرس طورت صواريخ بحرية تستطيع ضرب أهداف يصل مداها إلى بعد ألفي كم.
وقال سلامي اليوم السبت: "الحرس الثوري حقق تطورات كبيرة في صناعة الزوارق السريعة التي تبلغ سرعتها 100 عقدة بحرية، والمسيرات من مختلف أنواعها الاستطلاعية و القتالية والانتحارية، والتي يصل مداها إلى 1200 كم، ونعمل على إضافة هذا العدد وتطوير المعدات".
وتابع سلامي قائلا: "فيما يتعلق بالصواريخ البحرية بدأنا بمدى لا يتجاوز 35 كم، وأصبحنا الآن نطور صواريخ تستطيع ضرب الأهداف المتحركة على بعد ألفي كم".
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