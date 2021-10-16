أسرى حماس: لن نسمح بالاستفراد بأي أسير مهما كان انتمائه

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس داخل سجون الاحتلال وقوف الأسرى جميعًا صفًا واحدًا، في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى حركة الجهاد الإسلامي.وجددت الهيئة تأكيدها على أنها لن تسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتمائه التنظيمي، قائلة: "سنكون سدًا منيعًا في التصدي للسجان"، مشددةً على مضي أسرى حركة "حماس" في الحفاظ على منجزات الحركة الأسيرة بكافة مكوناتها، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.وقالت الهيئة: "لن نقف وكل مكونات الحركة الأسيرة مكتوفي الأيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه، حول عودة أوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل السادس من سبتمبر/ أيلول من العام الجاري".ويواصل 250 أسيرًا إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية التنكيلية المضاعفة بحقّهم.