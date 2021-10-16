دولي

رصد زلزال بقوة 5,1 في محافظة كرمان الإيرانية

رصد زلزال بقوة 5,1 في محافظة كرمان الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
هز زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من مدينة يزدانشهر في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، حسبما أفادت وكالة (فارس) الإيرانية اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع في الساعة 15:16 بالتوقيت المحلي بعد ظهر اليوم على بعد 15 كم من يزدانشهر و16 كم من مدينة زارند و20 كم من مدينة كيانشهر بمحافظة كرمان، مشيرة إلى عدم ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة في المنطقة.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن الزلزال تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي ونزلوا إلى الشوارع ، فضلا عن انهيار بعض النوافذ وتشقق جدران المنازل القديمة.

ونقلت الوكالة عن مدير للهلال الأحمر في محافظة كرمان قوله إن فريقين تم إرسالهما إلى منطقة الزلزال لتقييم  حجم الأضرار المحتملة.

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