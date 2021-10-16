شؤون فلسطينية

شاهد: حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في قلنسوة

شاهد: حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في قلنسوة
رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق كبير، ظهر اليوم السبت، في مركز تجاري في قلنسوة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 دون وقوع إصابات بين صفوف المشترين.

وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي أن النيران اندلعت في المركز التجاري لكن نجحت طواقم الإنقاذ في إجلاء جميع من فيه.

وأوضح أن الطابق العلوي من المتجر انهار بفعل شدة النيران، فيما تواجه طواقم الإطفاء صعوبات جمعة في إخماد النيران وسط تصاعد كثيف للدخان في الأجواء.

وأشار إلى أن نحو 20 من رجال الإطفاء من مخفر شارون يعملوت في مكان الحريق بمساعدة قوات شرطة من مخفر الطيبة.

ونوه أن جهود الإطفاء متواصلة من الخارج بسبب مخاوف من انهيار الأرضية ووجود أسطوانات غاز داخل المتجر، فيما احترق الطابق الثاني المكون من الخشب بالكامل.


 






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