شؤون فلسطينية

رئيس البرلمان العربي: نواصل التحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي: نواصل التحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دعم البرلمان الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى للشعب العربي.

وقال العسومي خلال كلمته في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة القاهرة، اليوم السبت، إن البرلمان العربي يواصل تحركه الدولي في دعم القضية الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف ان البرلمان خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام اليونسكو، بشأن الجرائم والانتهاكات الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وشدد على أن البرلمان سيظل شريكا فاعلا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحا مكملا للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كافة القضايا.

وأعلن رئيس البرلمان العربي خلال الجلسة، عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعا إلى أن يصبح مركزا إقليميا ودوليا لدعم الجهود البرلمانية في هذا المجال.

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