شؤون فلسطينية

غزة: الشرطة تصدر تصريحاً بشأن قرارها منع الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بعد العاشرة مساءً

غزة: الشرطة تصدر تصريحاً بشأن قرارها منع الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بعد العاشرة مساءً
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة، بغزة، العميد علي النادي، إنه اعتباراً من مساء اليوم ستشرع الشرطة في متابعة الالتزام بقرار قيادة وزارة الداخلية منع استمرار الحفلات واستخدام مكبرات الصوت في الشوارع والأماكن العامة لما بعد الساعة 10 مساء بجميع محافظات قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي، بأنه تم التعميم على جميع الإدارات المختصة وشرطة المحافظات والمباحث العامة بمتابعة التزام المواطنين بالقرار حفاظاً على المصلحة العامة، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وستتم مصادرة أجهزة الصوت من الحفلات والباعة المتجولين المخالفين.

يأتي القرار تحقيقاً للهدوء والسكينة العامة، ومراعاة لصحة المرضى والأطفال وكبار السن.

ودعا النادي المواطنين للإبلاغ عن الحفلات المخالفة بعد العاشرة مساء، أو الباعة المتجولين أو أية مصادر للإزعاج، من خلال الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100).

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