إصابات في اعتداء الاحتلال على قاطفي الزيتون غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بحالات الاختناق، اليوم السبت بقنابل الغاز التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قطفهم ثمار الزيتون غرب جنين.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه عشرات المواطنين بينهم طلبة من جامعة القدس المفتوحة، أثناء مشاركتهم في عمل تطوعي لمساعدة الأهالي في قطف ثمار الزيتون بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على اراضي المواطنين في زبوبا غرب جنين.وتتزامن جرائم الاحتلال في زبوبا مع بدء المزارعين بموسم قطف الزيتون ولا سيما في الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات والجدار.