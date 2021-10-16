"الديمقراطية" تقيم بيت عزاء للقائد الوطني الرفيق عبد الحميد أبو جياب

رام الله - دنيا الوطنتقبلت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، التعازي برحيل القائد الوطني الرفيق عبد الحميد أبو جياب "أبو فارس" عضو اللجنة المركزية للجبهة وعضو القيادة المركزية في إقليم قطاع غزة، في بيت عزاء أقيم أمام منزل الراحل لثلاثة أيام متتالية، بحضور أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وصف واسع من قيادة الجبهة وكوادرها، وعائلة الراحل وأبناءه.وأمّ بيت العزاء وفود فصائلية ونسوية وشخصيات وطنية وممثلي مؤسسات نسوية وحقوقية واجتماعية وثقافية حكومية وأهلية، ونقابات وكتل عمالية ومهنية، وفي مقدمتها فتحي حماد وزكريا معمر عضوي المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد الحركة، وخالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي على رأس وفد الحركة، إلى جانب وفود من حركة فتح، والجبهة الشعبية، وجبهة النضال الشعبي، وحزب الشعب، وحركة المبادرة الوطنية، وحزب فدا، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، والتيار الإصلاحي، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وحركة الأحرار، وحركة المقاومة الشعبية، وحركة المجاهدين، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وعبد الرحمن حمد رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر، ويوسف عوض الله عن لجنة الانتخابات المركزية، وقيادة وزارة الداخلية، وعدد من قادة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية.وتلقت الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة عدد من برقيات التعزية، منها برقية من الأمين العام للجبهة الرفيق نايف حواتمة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب وأبو ماهر حلس، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، والأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين – فرع لبنان عبد القادر عبد الله، وجبهة التحرير العربية – ساحة لبنان، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية.وعبر المعزيين عن تعازيهم الحارة للجبهة الديمقراطية ولعائلة الراحل أبو جياب، لخسارة القائد الوطني أبو فارس أبو جياب الذي كرس حياته لخدمة شعبه وقضيته وحقوقه وكرامته الوطنية.والجدير ذكره، أن القيادي البارز الرفيق أبو فارس قد شيّع يوم الأربعاء الماضي في موكب جنائزي مهيب بمدينة غزة، وحمل على أكتاف مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية «قوات الشهيد عمر القاسم» بمشاركة وطنية وفصائلية وشعبية واسعة.