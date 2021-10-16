شؤون فلسطينية

فلسطين: 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في قلقيلية، وحالتان في نابلس.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار 5، جنين 22، الخليل 12، طوباس 2، ضواحي القدس 1، نابلس 13، سلفيت 1، قلقيلية 2، بيت لحم 8، طولكرم 2، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 198، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2111 فحصا.

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار 13، جنين 30، الخليل 26، طوباس 9، ضواحي القدس 10، نابلس 36، سلفيت 5، قلقيلية 9، بيت لحم 24، طولكرم 7، رام الله والبيرة 51، قطاع غزة 1050.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 134 مصابا، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم التي تلقاها المواطنون، أشارت الكيلة إلى أنها بلغت في فلسطين 2,369,533 جرعة، بينها 1,712,346 في الضفة، و657,187 في قطاع غزة.

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